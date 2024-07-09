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00:35, 9 июля 2024Россия

Один человек погиб при атаке ВСУ на Белгород

Гладков: один человек погиб при атаке ВСУ на Белгород
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Один человек погиб при атаке на Белгород со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков, прибывший на место удара, его слова приводит РИА Новости.

«У нас, к сожалению, сейчас только что человек погиб», — сказал губернатор в ходе общения с местными жителями.

В ночь на 9 июля в Белгороде на фоне сигнала ракетной угрозы произошла серия взрывов. Как отмечало РИА Новости, в жилых районах города наблюдается большое количество машин скорой помощи, присутствуют сотрудники спасательных служб. В какой-то момент местных жителей призвали отправиться в укрытия, затем раздался еще одни взрыв.

В Минобороны России сообщили, что около 23:10 над территорией Белгородской области был сбит беспилотник. До этого регионе объявили угрозу атаки беспилотников. В ГУМЧС призвали население сохранять бдительность. После этого губернатор Вячеслав Гладков предупредил о ракетной опасности и призвал население спуститься в укрытия.

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      Марина Совина
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