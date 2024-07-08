В Белгороде объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе объявлен сигнал ракетной опасности, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — написал он.

Ранее в Белгородской, а также в Курской областях объявили угрозу атаки беспилотников. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов призвал население сохранять бдительность и отметил, что силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможного удара.

Вечером 8 июля ВСУ атаковали еще несколько населенных пунктов в Белгородской области, ранения получили, по предварительным данным, три человека. Кроме того, под обстрел в четвертый раз за день попало Шебекино, там повреждена линия электропередачи, выбиты стекла в квартирах.

