В двух российских регионах объявили угрозу атаки беспилотников

В Курской и Белгородской областях объявили угрозу атаки беспилотников

В двух российских регионах объявили угрозу атаки беспилотников. В Курской области об этом предупредил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале, в Белгородской проинформировало региональное ГУМЧС.

Врио губернатора призвал население сохранять бдительность и отметил, что силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможного удара.

«Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — заявили в МЧС.

Вечером 8 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали еще несколько населенных пунктов в Белгородской области, ранения получили, по предварительным данным, три человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.