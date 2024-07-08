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21:34, 8 июля 2024Россия

ВСУ атаковали еще несколько населенных пунктов в приграничном российском регионе

Гладков: ВСУ атаковали еще несколько сел в Белгородской области, ранены трое

Фото: Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали еще несколько населенных пунктов в Белгородской области, ранения получили, по предварительным данным, три человека. Об этом в Telegram-канале заявил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Грузское Борисовского района беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль, пострадали мужчина и женщина, их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В районе поселка Чапаевский Грайворонского городского округа дрон атаковал комбайн, от удара сельхозтехника загорелась. Приехавший на помощь трактор также был атакован, его водитель получил контузию, черепно-мозговую травму и осколочные ранения. Пострадавшего привезли в Головчинскую райбольницу. После оказания первой медицинской помощи бригада скорой помощи перевезла пациента в областную клиническую больницу.

В селе Безымено дрон-камикадзе повредил легковой автомобиль, в Головчино беспилотник ударил по торговому объекту, поврежден фасад здания и припаркованные рядом машины.

По селу Старый Хутор Валуйского городского округа был нанесен удар из реактивной системы залпового огня. В трех частных домовладениях были выбиты окна, повреждены фасады и заборы, также серьезно пострадал автомобиль. На местах работают оперативные службы, данные о последствиях уточняются.

Ранее ВСУ атаковали коммерческий объект в селе Никольское Белгородской области. Жертвами прямого попадания снаряда стали три человека, они получили ранения, несовместимые с жизнью.

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      Марина Совина
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