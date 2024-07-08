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20:46, 8 июля 2024Россия

Число погибших при атаке ВСУ на Белгородскую область снова выросло

Губернатор Гладков сообщил о третьем погибшем при атаке ВСУ на село Никольское

Фото: Павел Колядин / РИА Новости

Число погибших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Никольское в Белгородской области снова выросло. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Стало известно о третьем погибшем в результате воздушной атаки в селе Никольское Белгородского района. Водитель легкового автомобиля, находившийся в момент прилета на соседнем перекрестке, получил ранения», — пояснил чиновник.

Коллега пострадавшего сел за руль и направился в Белгород, чтобы тому оказали помощь. Однако по пути в больницу мирный житель скончался.

О гибели первого мирного жителя Гладков сообщил ранее в понедельник, 8 июля. По его словам, снаряд попал в коммерческий объект. Мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Затем он рассказал, что в городской больнице №2 Белгорода скончался один из пострадавших при обстреле.

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      Никита Абрамов
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