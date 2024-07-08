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16:52, 8 июля 2024Россия

Число погибших и раненых при атаке ВСУ на Белгородскую область увеличилось

Губернатор Гладков: число погибших при атаке ВСУ на село Никольское выросло
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Число погибших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Никольское в Белгородской области увеличилось до двух. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«К несчастью, количество погибших увеличилось до двух человек. В операционной городской больницы №2 города Белгорода скончался мужчина, которого бригада скорой доставила без сознания», — написал политик.

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Помимо того, в больницу обратился еще один пострадавший при атаке. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.

О гибели мирного жителя Гладков сообщил ранее в понедельник, 8 июля. По его словам, снаряд попал в коммерческий объект. Мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

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      Никита Абрамов
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