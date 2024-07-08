Мирный россиянин погиб при прямом попадании снаряда ВСУ в коммерческий объект

Мужчина погиб при прямом попадании снаряда в коммерческий объект под Белгородом

Мирный житель погиб при прямом попадании снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в коммерческий объект в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Никольское в результате прямого прилета снаряда в коммерческий объект погиб один мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи», — рассказал чиновник.

Еще трое, добавил Гладков, пострадали, двое из них без сознания. Бригады скорой доставляют их в городскую больницу №2 Белгорода. Также губернатор допустил рост числа раненых при атаке.

В ночь на 5 июля беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Украины атаковали территорию России. Налет был совершен на жилой многоквартирный дом в Приморско-Ахтарске на Кубани. шесть человек, в том числе двое детей, были госпитализированы. При этом позднее, как стало известно, одну из пострадавших — шестилетнюю девочку — спасти не удалось.