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10:24, 5 июля 2024Россия

ВСУ атаковали Кубань. Погибла шестилетняя девочка и разрушен жилой дом

Губернатор Кубани Кондратьев: шестилетняя девочка погибла после атаки БПЛА ВСУ

Фото: Reuters

В ночь на 5 июля беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Украины атаковали территорию России — налет был совершен на жилой многоквартирный дом в Приморско-Ахтарске на Кубани. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что шесть человек, в том числе двое детей, были госпитализированы. При этом позднее, как стало известно, одну из пострадавших — шестилетнюю девочку — спасти не смогли.

После налета БПЛА также пострадал трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов же вовремя вывели из здания и отправили в места временного размещения. Также власти отметили, что сейчас налаживается работа местной энергоподстанции — проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мощный взрыв во время ночной атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск попал на видео

Ночная атака дронов попала на видео очевидцев. Люди запечатлели мощный хлопок, за которым последовала вспышка. Он прогремел, по предварительным данным, рядом с трехэтажным домом. За кадром женщина также говорила, что «что-то разбомбили». В этот же момент она спрашивала, не попали ли ВСУ в местный «сиротский дом».

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Уже позже в сети появилось видео с жилым домом в Приморско-Ахтарске. На записи, сделанной корреспондентом газеты «Известия» Борисом Корягиным, видна поврежденная кровля, разбросанные части железа, кирпичи и битое стекло, поврежденные взрывной волной. Помимо этого, запечатлены пострадавшие машины, припаркованные возле дома.

По словам одной из жительниц дома, во время атаки она пряталась с ребенком в коридоре. «Потом были выстрелы, и так несколько раз», — рассказала россиянка. Также она добавила, что последний раз хлопок был «очень сильный».

Фото: РИА Новости

Украина отправила полсотни дронов в направлении России

В ночь на 5 июля Украина отправила в направление России 50 беспилотников. В Минобороны сообщили, что ВСУ пытались атаковать территорию Запорожской области (26 БПЛА), Ростовской области —10 дронов. Затем еще 14 летательными аппаратами был совершен налет на Кубань.

В Ростовской области целью атаки ВСУ могла быть ТЭЦ-2. После этого там зафиксировали ландшафтные пожары на берегах Дона в Ростове и в Азовском районе.

Цели поразили российские средства ПВО. В оборонном ведомстве также назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

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      Варвара Кошечкина
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