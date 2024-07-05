Украина за ночь выпустила по России полсотни беспилотников

ПВО уничтожила 50 дронов ВСУ над Кубанью, Ростовской и Запорожской областями

В ночь на пятницу, 5 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России 50 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что Украина пыталась атаковать Запорожскую область 26 беспилотниками, Ростовскую область — 10 дронами, Кубань — 14 летательными аппаратами. Цели поразили средства противовоздушной обороны (ПВО).

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей там не привели.

Ночью 5 июля под удар попала и Курская область. По региону выпустили ракеты, в результате чего здание музыкальной школы и магазины получили повреждения. Никто не пострадал.