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07:25, 5 июля 2024Россия

Украина за ночь выпустила по России полсотни беспилотников

ПВО уничтожила 50 дронов ВСУ над Кубанью, Ростовской и Запорожской областями

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В ночь на пятницу, 5 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России 50 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что Украина пыталась атаковать Запорожскую область 26 беспилотниками, Ростовскую область — 10 дронами, Кубань — 14 летательными аппаратами. Цели поразили средства противовоздушной обороны (ПВО).

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей там не привели.

Ночью 5 июля под удар попала и Курская область. По региону выпустили ракеты, в результате чего здание музыкальной школы и магазины получили повреждения. Никто не пострадал.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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