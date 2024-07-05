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06:43, 5 июля 2024Россия

Раскрыты последствия утренней ракетной атаки ВСУ на Курскую область

Смирнов: музыкальная школа повреждена из-за ракетной атаки ВСУ на слободу Белую

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Здание музыкальной школы получило повреждения после ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на слободу Белую Беловского района Курской области утром 5 июля. Последствия нападения раскрыл губернатор российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Также повреждения получили магазины, расположенные неподалеку. В них выбиты окна и осколками посечены фасады», — написал Смирнов. Он добавил, что в результате атаки никто из жителей не пострадал.

Ракетную опасность в регионе объявили в 05:33 по московскому времени, отбой сигнала произошел в 05:48.

Этой ночью дроны ВСУ атаковали Ростовскую область, в результате были зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе. Очевидцы сделали предположение, что могло стать целью ударов противника.

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