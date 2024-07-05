Очевидцы назвали предполагаемую цель атаки ВСУ на Ростов-на-Дону

Shot: ТЭЦ-2 могла стать целью атаки ВСУ на Ростов-на-Дону, считают очевидцы

В ходе атаки воздушных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ), число которых пока неизвестно, на Ростов-на-дону, прозвучало более десяти громких взрывов. По словам очевидцев, предполагаемой целью ударов противника могла стать местная ТЭЦ-2, передает Telegram-канал Shot.

Ранее губернатор российского региона Василий Голубев заявил об активации над городом систем противовоздушной обороны (ПВО). Он добавил, что в небе над городом находится несколько воздушных целей. По его словам, остальная информация уточняется.

Этой ночью несколько украинских беспилотников сбили в Краснодарском крае, в Приморско-Ахтарске. Позднее стало известно, что шесть человек, в том числе двое детей, пришлось госпитализировать в результате атаки.