Власти Ростова-на-Дону заявили об активации систем ПВО

Голубев: подразделения ПВО в Ростове-на-Дону работают по воздушным целям ВСУ

Российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) начали работать по воздушным целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ростове-на-Дону в ночь на 5 июля. Об активации защитных систем заявил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

Представитель власти добавил, что в небе над городом находится несколько воздушных целей. По его словам, остальная информация уточняется.

Этой ночью несколько украинских беспилотников сбили в Краснодарском крае, в Приморско-Ахтарске. Позднее стало известно, что шесть человек, в том числе двое детей, пришлось госпитализировать в результате атаки.