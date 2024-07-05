Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:14, 5 июля 2024Россия

Власти Ростова-на-Дону заявили об активации систем ПВО

Голубев: подразделения ПВО в Ростове-на-Дону работают по воздушным целям ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) начали работать по воздушным целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ростове-на-Дону в ночь на 5 июля. Об активации защитных систем заявил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

Представитель власти добавил, что в небе над городом находится несколько воздушных целей. По его словам, остальная информация уточняется.

Этой ночью несколько украинских беспилотников сбили в Краснодарском крае, в Приморско-Ахтарске. Позднее стало известно, что шесть человек, в том числе двое детей, пришлось госпитализировать в результате атаки.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      В турецких аэропортах ужесточат правила досмотра пассажиров. Какие проверки могут ждать российских туристов?

      Девушка обнаружила странный предмет на двери машины и узнала пугающую правду

      В Британии на выборах определились первые победители в округах

      В Россию начали поставлять белорусские вина

      В Одесской и Сумской областях произошли взрывы

      В украинском порту произошел мощный взрыв

      Очевидцы назвали предполагаемую цель атаки ВСУ на Ростов-на-Дону

      Экономист дал совет раздумывающим о покупке квартиры россиянам

      Женщина пошла в магазин в юбке и дважды подверглась нападению извращенцев

      Власти Ростова-на-Дону заявили об активации систем ПВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше