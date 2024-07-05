После атаки БПЛА на Кубани госпитализировали шесть человек

После атаки БПЛА на Приморско-Ахтарск на Кубани госпитализировали 6 человек

Шесть человек, в том числе двое детей, госпитализированы после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Приморско-Ахтарск на Кубани. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Главе района Максиму Бондаренко поручено держать ситуацию на постоянном контроле и оказать максимальную поддержку семьям пострадавших.

В результате атаки поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов дома эвакуировали, для нуждающихся подготовлен пункт временного размещения. Также нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города, идут ремонтно-восстановительные работы.

В ночь на пятницу, 5 июля, в Краснодарском крае система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько украинских беспилотников.