Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:56, 5 июля 2024Россия

После атаки БПЛА на Кубани госпитализировали шесть человек

После атаки БПЛА на Приморско-Ахтарск на Кубани госпитализировали 6 человек

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Шесть человек, в том числе двое детей, госпитализированы после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Приморско-Ахтарск на Кубани. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Главе района Максиму Бондаренко поручено держать ситуацию на постоянном контроле и оказать максимальную поддержку семьям пострадавших.

В результате атаки поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов дома эвакуировали, для нуждающихся подготовлен пункт временного размещения. Также нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города, идут ремонтно-восстановительные работы.

В ночь на пятницу, 5 июля, в Краснодарском крае система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько украинских беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В турецких аэропортах ужесточат правила досмотра пассажиров. Какие проверки могут ждать российских туристов?

      Девушка обнаружила странный предмет на двери машины и узнала пугающую правду

      В Британии на выборах определились первые победители в округах

      В Россию начали поставлять белорусские вина

      В Одесской и Сумской областях произошли взрывы

      В украинском порту произошел мощный взрыв

      Очевидцы назвали предполагаемую цель атаки ВСУ на Ростов-на-Дону

      Экономист дал совет раздумывающим о покупке квартиры россиянам

      Женщина пошла в магазин в юбке и дважды подверглась нападению извращенцев

      Власти Ростова-на-Дону заявили об активации систем ПВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше