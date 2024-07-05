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01:35, 5 июля 2024Россия

ПВО сбила несколько беспилотников в российском регионе

Губернатор Кондратьев: ПВО сбила несколько беспилотников в Краснодарском крае
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько украинских беспилотников в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор российского региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотники сбили Приморско-Ахтарске. В результате падения обломков пострадали гражданские объекты. Пострадавших нет, отметил губернатор.

«В настоящий момент на месте работают специальные службы, идет оценка ущерба. Также на месте ЧП находится глава района Максим Бондаренко», — написал Кондратьев.

Ранее беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на две машины на автодороге Борисовка — Байцуры под Белгородом. Пострадали трое взрослых и 12-летний ребенок. На том же участке трассы еще один дрон атаковал грузовой автомобиль. Водитель заметил летательный аппарат в зеркало заднего вида и затормозил, после чего прогремел взрыв. Мужчина не пострадал, однако машина получила повреждения.

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      Евгений Силаев
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