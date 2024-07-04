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10:53, 4 июля 2024Россия

Трое взрослых и 12-летний ребенок пострадали при атаке дронов ВСУ на дороге

Трое взрослых и ребенок пострадали при атаке дронов ВСУ под Белгородом

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Трое взрослых и 12-летний ребенок пострадали при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автодороге Борисовка — Байцуры под Белгородом. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что всех раненых доставили в больницу. По информации Гладкова, мужчину и женщину с баротравмами решили перевести в больницу № 2 города Белгорода. Еще одного взрослого пострадавшего с ожогами головы и шеи, а также контузией и баротравмой доставят для прохождения дальнейшего лечения в областную клиническую больницу, заверил белгородский глава.

«12-летнюю девочку с контузией бригада скорой также доставит в детскую областную клиническую больницу», — написал Гладков.

Губернатор рассказал, что на той же дороге украинский беспилотник атаковал двигавшийся грузовик. Водитель заметил приближение опасного устройства и успел затормозить. Дрон сдетонировал на дорожное полотно.

Ранее сообщалось, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области женщина получила осколочное ранение кисти в результате удара украинского дрона-камикадзе по частному дому.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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