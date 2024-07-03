Россиянку с осколочным ранением госпитализировали после удара дрона-камикадзе ВСУ

Гладков: в Белгородской области женщину ранило после удара дрона-камикадзе ВСУ

В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области женщина получила осколочное ранение кисти после удара дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по частному дому. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавшую госпитализировали. Медики оказали женщине всю необходимую помощь. Дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно, разъяснил Гладков.

«В селе повреждения зафиксированы в двух частных домовладениях: посечены кровли, выбиты окна, повреждены надворные постройки и заборы», — написал губернатор.

На месте случившегося начали работу сотрудники экстренных служб, добавил он.

Ранее сообщалось, что под обстрел со стороны Украины попало одно из предприятий в белгородском городе Шебекино. По данным властей региона, тогда пострадали три человека.