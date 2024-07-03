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12:30, 3 июля 2024Россия

Три человека пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

Три человека получили ранения в результате атаки ВСУ по Белгородской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В Белгородской области три человека пострадали при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под обстрел попало одно из предприятий в городе Шебекино. После удара украинской артиллерии на территории начался пожар.

За пострадавшими работниками приехали несколько автомобилей скорой помощи. Состояние двоих из них медики оценивают как средней тяжести, еще один человек получил легкие травмы. Пожар был оперативно потушен.

Ранее 3 июля в Белгородской области ВСУ атаковали работавший в поле трактор. В результате удара беспилотника пострадал тракторист, его также доставили в больницу.

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      Алан Босиков
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