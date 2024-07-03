В российском регионе при обстреле ВСУ мужчина получил ранения на рабочем месте

В Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ пострадал тракторист

В Белгородской области при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал тракторист — мужчина получил осколочные ранения на рабочем месте, сообщил в своем Telegram-канале глава российского региона Вячеслав Гладков.

По данным губернатора, обстрел зафиксировали в районе поселка Ленинский Шебекинского городского округа. Атаке с помощью дрона-камикадзе подвергся работающий в поле трактор. Произошел взрыв. Пострадавшего попутным транспортом доставили в больницу — у него диагностировали осколочные ранения грудной клетки, голени и предплечья.

«После оказанной медицинской помощи отпущен домой на амбулаторное лечение. Транспортное средство повреждено», — уточнил Гладков.

В ночь на 3 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над тремя регионами России 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. Пять дронов перехватили над Белгородской областью, четыре — над Брянской, один — над Московской областью.