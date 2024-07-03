Украина пыталась ударить дронами по Московской, Белгородской и Брянской областям

МО: ВСУ пытались атаковать Россию 10 БПЛА и двумя безэкипажными катерами

В ночь на среду, 3 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать четыре региона России — Белгородскую, Брянскую и Московскую области, а также Краснодарский край. Они запустили беспилотники и безэкипажные катера, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять беспилотников над тремя регионами России. Так, пять дронов перехватили над Белгородской областью, четыре — над Брянской, один — над Московской областью.

Помимо этого, в акватории Черного моря огневые средства поразили два безэкипажных катера, которые направлялись в сторону Новороссийска Краснодарского края. В ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористические атаки по объектам на территории России.

В Новороссийске, как стало известно ранее, после попытки атаки со стороны ВСУ перекрыли пляжи и набережные. Специалисты проведут обследование акватории бухты. В городе ночью звучала сирена и объявлялась угроза атаки безэкипажных катеров.