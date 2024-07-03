В Новороссийские перекроют пляжи и набережные после попытки атаки беспилотных катеров

Мэр Кравченко: в Новоросийске перекроют пляжи после попытки атаки катеров

В Новороссийске перекроют входы на набережные и пляжи после попытки атаки беспилотных катеров. Об этом сообщил мэр российского города Андрей Кравченко в Telegram-канале.

Пляжи и набережные закроют до 9 утра среды, 3 июля. Специалисты проведут обследование акватории бухты.

«Убедительная просьба на время проведения оперативных мероприятий воздержаться от посещения пляжных территорий, набережной и рекреационных зон вдоль уреза воды», — написал мэр города.

Новороссийск пытались атаковать беспилотные катера в ночь на среду, 3 июля. В городе звучало предупреждение об угрозе атаки, сработала сирена. Никто, предварительно, не пострадал.