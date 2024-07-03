В Новороссийске сообщили об отражении атаки безэкипажных катеров

Глава Новороссийска Кравченко заявил об отражении атаки безэкипажных катеров

Глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram-канале сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров.

«Уважаемые жители! В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — заявил он.

Кравченко напомнил о недопустимости публикации фото или видео, где запечатлено отражение атаки, средства защиты города или работа специальных и оперативных служб.

Ранее глава Новороссийска сообщил, что в городе звучит предупреждение об угрозе атаки безэкипажных катеров, сработала сирена. Он призвал не подходить к окнам и не находиться на берегу.

