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03:00, 3 июля 2024Россия

В российском городе предупредили об угрозе атаки безэкипажных катеров

Глава Новороссийска Кравченко предупредил об угрозе атаки безэкипажных катеров

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

В Новороссийске объявлено предупреждение об угрозе атаки безэкипажных катеров, звучит сирена, об этом сообщил глава российского города Андрей Кравченко в Telegram-канале.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал "Внимание всем". Атака безэкипажных катеров», — написал он.

Кравченко призвал жителей первой береговой линии не подходить к окнам и укрываться в помещениях, окна которых не выходят на море или в комнатах со сплошными стенами.

Глава Новороссийска попросил население сохранять спокойствие, не выходить на улицу, не приближаться к берегу.

1 июля в городе прозвучала сирена ракетной опасности, Кравченко предупредил местных жителей об угрозе ракетного удара.

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      Марина Совина
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