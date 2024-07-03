В российском городе предупредили об угрозе атаки безэкипажных катеров

В Новороссийске объявлено предупреждение об угрозе атаки безэкипажных катеров, звучит сирена, об этом сообщил глава российского города Андрей Кравченко в Telegram-канале.
«В Новороссийске звучит сирена — сигнал "Внимание всем". Атака безэкипажных катеров», — написал он.
Кравченко призвал жителей первой береговой линии не подходить к окнам и укрываться в помещениях, окна которых не выходят на море или в комнатах со сплошными стенами.
Глава Новороссийска попросил население сохранять спокойствие, не выходить на улицу, не приближаться к берегу.
1 июля в городе прозвучала сирена ракетной опасности, Кравченко предупредил местных жителей об угрозе ракетного удара.