В крупном российском городе зазвучала сирена ракетной опасности

Мэр Новороссийска Кравченко предупредил горожан о ракетной опасности

В Новороссийске Краснодарского края зазвучала сирена ракетной опасности. Об угрозе ракетного удара местных жителей предупредил глава города Андрей Кравченко в Telegram.

Он призвал горожан укрыться в помещениях без окон, цоколе ближайшего здания или в подземном переходе. Глава Новороссийска добавил, что нельзя прятаться под автотранспортом или под стенами строений.

Помимо этого, Кравченко попросил не выкладывать фото и видео работы системы противовоздушной обороны, средств защиты атакуемых объектов, а также кадры работы социальных и экстренных служб.

Ранее о попытке ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, предварительно, в небе над акваторией и в районе Балаклавы уничтожены четыре воздушные цели. Их обломки упали в море. Сейчас специалисты уточняют информацию о возможных повреждениях.