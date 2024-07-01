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19:33, 1 июля 2024Россия

В крупном российском городе зазвучала сирена ракетной опасности

Мэр Новороссийска Кравченко предупредил горожан о ракетной опасности

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Новороссийске Краснодарского края зазвучала сирена ракетной опасности. Об угрозе ракетного удара местных жителей предупредил глава города Андрей Кравченко в Telegram.

Он призвал горожан укрыться в помещениях без окон, цоколе ближайшего здания или в подземном переходе. Глава Новороссийска добавил, что нельзя прятаться под автотранспортом или под стенами строений.

Помимо этого, Кравченко попросил не выкладывать фото и видео работы системы противовоздушной обороны, средств защиты атакуемых объектов, а также кадры работы социальных и экстренных служб.

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ЖЗЛ
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