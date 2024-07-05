В российском регионе начался пожар после атаки украинских беспилотников

Губернатор Голубев: в результате атаки БПЛА Ростовской области начался пожар

В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ростовской области начался ландшафтный пожар. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе», — написал глава российского региона.

Он отметил, что на месте работают пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько украинских беспилотников в Краснодарском крае. В результате падения обломков пострадали гражданские объекты.