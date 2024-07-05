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07:16, 5 июля 2024Россия

Момент взрыва на Кубани во время ночной атаки ВСУ попал на видео

Опубликованы кадры момента взрыва на Кубани во время атаки беспилотников ВСУ

В сети появились кадры мощного взрыва в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах слышен мощный звук взрыва, за которым следует световая вспышка. Он прогремел, по предварительным данным, рядом с трехэтажным домом. «Слушайте, что-то разбомбили», — слышится голос женщины за кадром.

Украина атаковала Кубань с помощью беспилотников в ночь на пятницу, 5 июля. Тогда силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько дронов. В результате атаки оказался поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Также была нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города.

Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Впоследствии стало известно, что одного из пострадавших детей врачи не смогли спасти.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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