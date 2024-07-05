Шестилетняя девочка погибла после атаки ВСУ на Кубань

В результате атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск погибла 6-летняя девочка

Шестилетняя девочка погибла в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Приморско-Ахтарск на Кубани. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Уточняется, что ребенок получил осколочное ранение в живот. В момент атаки девочка находилась в машине, когда семья пыталась уехать из зоны обстрела. Ее доставили в больницу, но не врачи не смогли ее спасти.

О гибели девочки в больнице сообщает также Telegram-канал Mash, ссылаясь на местные чаты.

Еще один семилетний ребенок был ранен в колено, сейчас он находится в больнице.

Официально эта информация не подтверждена.

В ночь на пятницу, 5 июля, в Краснодарском крае система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько украинских беспилотников. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о госпитализации шести человек, в том числе двоих детей.