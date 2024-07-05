Жительница атакованного БПЛА дома на Кубани рассказала о звуках выстрелов в момент удара

Жительница Приморско-Ахтарска рассказала о звуках выстрелов в момент атаки БПЛА

В момент удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоквартирному дому в Приморско-Ахтарске на Кубани прозвучали похожие на выстрелы звуки. Об этом рассказала жительница поврежденного здания в беседе с «Известиями».

По словам россиянки, во время атаки она пряталась с ребенком в коридоре. «Потом были выстрелы, и так несколько раз. Последний раз уже бабахнуло очень сильно», — рассказала женщина.

После этого по подъезду начали ходить мужчины и громко спрашивать, все ли живы. Затем женщина выбежала на улицу и только там увидела, что по дому нанесен удар.

Ранее в сети появились кадры с разрушениями после атаки дрона на дом в Приморско-Ахтарске. На них видно поврежденную кровлю и вырванные взрывной волной куски стены, а также разбросанные радиусе нескольких метров кирпичи, желензные фрагменты и битое стекло. Также запечатлены поврежденные машины.

В ночь на 5 июля Украина выпустила по России 50 беспилотников. 14 из них средства ПВО сбили в Краснодарском крае. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, в пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Позже стало известно, что шестилетнюю девочку спасти не удалось.