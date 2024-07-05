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08:40, 5 июля 2024Россия

Появились кадры разрушений после атаки БПЛА на многоквартирный дом в российском регионе

Опубликовано видео с разрушениями после атаки БПЛА на дом в Приморско-Ахтарске

В сети появились кадры с разрушениями после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой многоквартирный дом в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. Видео опубликовали «Известия».

На записи, сделанной корреспондентом издания Борисом Корягиным, видна поврежденная кровля, разбросанные в радиусе нескольких метров куски железа, кирпичи и битое стекло, вырванные взрывной волной. Также запечатлены поврежденные машины, припаркованные возле дома.

Ранее появилось видео мощного взрыва во время ночной атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск. На кадрах слышен громкий звук, за которым следует вспышка.

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ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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