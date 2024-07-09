Средства ПВО сбили украинский беспилотник над российским регионом

МО РФ: над Белгородской областью средства ПВО сбили беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что попытка атаки с применением БПЛА самолетного типа была пресечена около 23:10 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — уточнили в Минобороны.

Ранее в регионе объявили угрозу атаки беспилотников. В ГУМЧС призвали население сохранять бдительность. После этого губернатор Вячеслав Гладков предупредил о ракетной опасности и призвал население спуститься в укрытия.

