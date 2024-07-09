Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:05, 9 июля 2024Россия

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над российским регионом

МО РФ: над Белгородской областью средства ПВО сбили беспилотник
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что попытка атаки с применением БПЛА самолетного типа была пресечена около 23:10 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — уточнили в Минобороны.

Ранее в регионе объявили угрозу атаки беспилотников. В ГУМЧС призвали население сохранять бдительность. После этого губернатор Вячеслав Гладков предупредил о ракетной опасности и призвал население спуститься в укрытия.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Белгороде произошла серия взрывов

      Средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

      60-летняя актриса показала фигуру в купальнике

      В Николаевской области и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

      Полковник допустил затопление Харькова Украиной в случае продвижения российских войск

      США одобрили заем на военные нужды Польши

      В Белом доме оценили готовность пригласить Украину в НАТО

      Один человек погиб при атаке ВСУ на Белгород

      Бывшему премьеру Великобритании предложили сниматься в порно для фетишистов

      В ФРГ отказались комментировать планы подрыва «Северного потока» в 2014 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше