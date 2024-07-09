Средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Гладков: средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Предварительно, ранены два мирных жителя. Один мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода», — добавил губернатор. Второму человеку необходимая помощь была оказана на месте.

В Белгороде выбиты окна в трех частных домах и 12 квартирах, осколками посечены два автомобиля, также повреждения получили три хозяйственных субъекта и два социальных объекта, рассказал Гладков. В Белгородском районе после отражения атаки средствами ПВО в поселке Майский была пробита кровля частного дома, повреждена машина.

Жертвой удара ВСУ по Белгородской области стал один человек. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

В ночь на 9 июля в Белгороде на фоне сигнала ракетной угрозы произошла серия взрывов. Как отмечало РИА Новости, в жилых районах города наблюдается большое количество машин скорой помощи, присутствуют сотрудники спасательных служб. В какой-то момент местных жителей призвали отправиться в укрытия, затем раздался еще одни взрыв.

В Минобороны России сообщили, что около 23:10 над территорией Белгородской области был сбит беспилотник. До этого регионе объявили угрозу атаки беспилотников. В ГУМЧС призвали население сохранять бдительность. После этого губернатор Вячеслав Гладков предупредил о ракетной опасности и призвал население спуститься в укрытия.

