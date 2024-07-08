ВСУ в четвертый раз за день обстреляли город Шебекино

Гладков: ВСУ в четвертый раз за день обстреляли город Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четвертый раз за день обстреляли город Шебекино, об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет. Есть повреждения и на линии электропередачи», — уточнил губернатор.

Он добавил, что в 53 квартирах многоквартирного дома выбиты окна, в трех домовладениях повреждены кровли, а также остекление и фасад на социальном объекте. Информация о последствиях обстрела уточняется.

Вечером 8 июля ВСУ атаковали еще несколько населенных пунктов в Белгородской области, ранения получили, по предварительным данным, три человека.

