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07:25, 11 июля 2024Россия

Последствия работы системы ПВО в Подмосковье попали на видео

Очевидцы сняли на видео следы уничтоженного в небе над подмосковным Ступино БПЛА

Очевидцы сняли на видео последствия работы системы противовоздушной обороны (ПВО) и следы уничтоженного в небе над подмосковным Ступино украинского дрона. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что после удара ракеты ПВО от беспилотного летательного аппарата (БПЛА) остался лишь дымный след в небе.

О том, что в Ступино был сбит украинский БПЛА, ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, власти не зафиксировали повреждений. При попытке атаки со стороны Украины никто не пострадал.

Кроме того, в Минобороны России сообщили об уничтожении еще четырех украинских дронов — два БПЛА были перехвачены над Брянской областью и по одному над Тамбовской и Тульской областями.

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      Марк Леонов
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