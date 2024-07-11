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05:19, 11 июля 2024Россия

ПВО сбила летевший на Москву беспилотник

Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в Ступино

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в Ступинском городском округе летевший на Москву беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на 9 июля в результате падения обломков беспилотников начался пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону Волгоградской области.
Помимо этого, загорелась подстанция в городе Фролово — там огонь оперативно потушили. Как рассказали очевидцы, нефтебазу попытались атаковать как минимум шесть летательных аппаратов.

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      Евгений Силаев
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