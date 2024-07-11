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10:01, 11 июля 2024Россия

Летевший на Москву беспилотник ВСУ сбили силы ПВО. Минобороны заявило о попытках терактов в четырех регионах за ночь

В Подмосковье утром 11 июля прогремел взрыв, уничтожен беспилотник

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Силы ПВО Минобороны отразили атаку беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В российском военном ведомстве уточнили, что за прошедшую ночь уничтожили и перехватили пять украинских беспилотников над четырьмя регионами.

При атаке на Москву никто не пострадал

Собянин рассказал, что атака беспилотника была отражена в Ступинском городском округе. На месте падения, согласно предварительным данным, нет разрушений, никто не пострадал. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

По данным Telegram-канала Shot, громкий взрыв прогремел около 4:50 утра в 60 километрах к югу от Москвы. Местные жители услышали два хлопка: от одного из них затряслись стекла в окнах и сработала сигнализация у автомобилей.

Очевидцы также сняли последствия работы ПВО на видео. На появившихся в соцсетях кадрах заметны следы уничтоженного в небе беспилотника ВСУ.

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотников в четырех регионов

Минобороны России заявило, что за прошедшую ночь были пресечены несколько попыток украинской стороны совершить теракты с использованием беспилотников на территории России.

По данным военного ведомства, украинские дроны были перехвачены над территориями Брянской, Тамбовской, Тульской и Московской областей.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

О предыдущей массированной атаке ВСУ по России сообщалось 9 июля. Под удар попали шесть областей — Ростовская, Белгородская, Астраханская, Воронежская, Волгоградская и Курская. По данным Министерства обороны, в атаке были задействованы десятки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Больше всего беспилотников уничтожили над Ростовской областью. Губернатор региона Василий Голубев рассказал, что их сбивали всеми доступными средствами.

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      Варвара Кошечкина
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