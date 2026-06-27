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17:42, 27 июня 2026Мир

Вспышка особо опасного заболевания зафиксирована в одной африканской стране

Глава Минздрава ЦАР Сомсе: 24 человека умерли от вспышки холеры
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Siegfried Modola / Reuters

Вспышка холеры зафиксирована в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом сообщил министр здравоохранения республики Пьер Сомсе в своем выступлении по национальному телевидению, передает ТАСС.

По состоянию на 27 июня выявлено 197 случаев заболевания холерой, есть 24 летальных случая. По данным министерства, уровень смертности составил 12,2 процента. Всем заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь, отметил Сомсе.

Эпицентр вспышки находится в юго-западной части страны, где расположены округи Бимбо и Мбаики. Первый случай заболевания зарегистрирован 14 июня.

Холера охватила 14 стран Африки, приводит свои данные Всемирная организация здравоохранения. Наиболее масштабная вспышка заболевания отмечается в Демократической Республики Конго (ДРК). Там с начала этого года зарегистрирован 21 тысяча заболевших, летальных исходов 726, подсчитал Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. ДРК граничит с ЦАР.

Ранее академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал россиян не путешествовать за рубежом. Он указал на опасность вирусов Эбола в Африке и Марбург в Азии. Кроме того, негативно сказаться на здоровье может «влажная температура где-то в субтропиках».

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