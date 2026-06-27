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18:08, 27 июня 2026Россия

В Крыму увидели террористическую риторику в словах Зеленского

Депутат Шеремет: угрозы Крыму от Зеленского являются риторикой террориста
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Севастополь

Севастополь. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Владимир Зеленский, угрожая Крыму, перешел к риторике террориста. Об этом заявил депутат Государственной думы от республики Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Неся поражение на линии фронта, киевский режим от бессилия перешел к террористическим методам, пытаясь запугивать и шантажировать мирное население... Заявления Зеленского — это стандартная риторика террориста», — сказал он.

Ранее на Украине заявили, что ВСУ наносят удары по Крыму и новым регионам России якобы «для улучшения ситуации на фронте». В свою очередь, глава Минобороны страны Михаил Федоров заявлял о стремлении превратить Крым в остров. В качестве решения проблемы с атаками ВСУ на полуостров в России предлагали наносить удары по украинской инфраструктуре в Одесской и Запорожской областях.

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