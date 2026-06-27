Джабаров: США никогда не занимали нейтралитет в вопросе конфликта на Украине

США никогда не были нейтральными в отношении к конфликту на Украине. Об этом в разговоре с газетой «Взгляд» заявил сенатор Владимир Джабаров.

Джабаров отреагировал на слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что США утратили нейтральный статус по вопросу Украины. Он отметил, что Соединенные штаты пока не сообщали о смене своей позиции. «Впрочем, даже если это и так, тем хуже для американской стороны. В таком случае США можно будет считать участниками конфликта», — заявил российский сенатор.

По словам Джабарова, США никогда нельзя было считать полноценно нейтральными в отношении украинского регулирования. Он напомнил, что американцы продавали оружие европейским странам, знаю, куда оно поставляется. «Кроме того, американская сторона обеспечивала Киев спутниковой связью и разведданными», — напомнил Владимир Джабаров.

«Позиция Москвы определяется успехами российских Вооруженных сил в зоне специальной военной операции (СВО)», — подытожил Джабаров.

В начале июня на слушаниях в Палате представителей Конгресса США госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные штаты не являются беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева. «Мы не вводим санкции в отношении Украины, мы вводим санкции только против России. Так что мы явно выбрали сторону», — объяснил Рубио.