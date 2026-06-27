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17:56, 27 июня 2026Силовые структуры

Владелец гастронома в Астрахани сообщил о допросе своих сотрудников

Сотрудников гастронома «Михайловский» в Астрахани забрали на допрос в СК РФ
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Татьяна Яцевич / Фотобанк Лори

Сотрудников гастронома «Михайловский» в Астрахани забрали на допрос в Следственный комитет РФ. Об этом со ссылкой на владельца гастронома Михаила Дербасова сообщает Baza в Telegram-канале.

Посещение данного заведения закончилось отравлением 15 человек, в числе которых оказался экс-замглавы минздрава Астраханской области Павел Джуваляков. Потерпевшие обратились к врачам с жалобами на плохое самочувствие, у них обнаружили сальмонеллез.

Сам Дербасов при этом находится в другом городе и ситуацию характеризует как «непонятную». В частности, он сообщил, что «Михайловский» недавно выиграл суд с городской администрацией, которая выступала за снос здания. После того как судебный орган встал на сторону гастронома, у последнего начались неприятности, заявил он.

Ранее стало известно, что первым к врачам с этой проблемой попал семилетний житель столицы, а после — его родители. Следом в больницу обратилась женщина с тремя детьми и другие люди, включая экс-замминистра региона. К проверке гастронома приступил Роспотребнадзор.

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