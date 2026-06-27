Бывшего президента «Локомотива» и «Торпедо» Илью Геркуса внесли в базу «Миротворца»

Бывшего президента двух клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Илью Геркуса внесли в базу украинского ресурса «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

Геркусу вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. С 2016 по 2018 годы он был президентом «Локомотива», а с августа 2022-го по март 2023-го возглавлял «Торпедо». Под руководством Геркуса «Локомотив» в 2018 году стал чемпионом России. Годом ранее клуб выиграл Кубок страны.

Ранее в базу «Миротворца» внесли четырех футболистов «Краснодара»: полузащитника Хуана Мануэля Графа Боселли, а также защитников Валентина Пальцева, Артема Хмарина и Рошу Мендеса Жубала. Поводом для их внесения в базу стало то, что часть средств, собранных в ходе акции на матче Кубка России ЦСКА — «Краснодар», который состоялся в Москве 4 матча 2026 года, была направлена на спортивную реабилитацию ветеранов СВО.

До этого в базу «Миротворца» попал бывший капитан сборной СССР по баскетболу Ивана Едешко. Его обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в поддержке в проведении специальной военной операции.