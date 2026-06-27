Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
17:37, 27 июня 2026Спорт

Бывшего президента двух клубов РПЛ внесли в базу «Миротворца»

Бывшего президента «Локомотива» и «Торпедо» Илью Геркуса внесли в базу «Миротворца»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Бывшего президента двух клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Илью Геркуса внесли в базу украинского ресурса «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

Геркусу вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. С 2016 по 2018 годы он был президентом «Локомотива», а с августа 2022-го по март 2023-го возглавлял «Торпедо». Под руководством Геркуса «Локомотив» в 2018 году стал чемпионом России. Годом ранее клуб выиграл Кубок страны.

Ранее в базу «Миротворца» внесли четырех футболистов «Краснодара»: полузащитника Хуана Мануэля Графа Боселли, а также защитников Валентина Пальцева, Артема Хмарина и Рошу Мендеса Жубала. Поводом для их внесения в базу стало то, что часть средств, собранных в ходе акции на матче Кубка России ЦСКА — «Краснодар», который состоялся в Москве 4 матча 2026 года, была направлена на спортивную реабилитацию ветеранов СВО.

До этого в базу «Миротворца» попал бывший капитан сборной СССР по баскетболу Ивана Едешко. Его обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в поддержке в проведении специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший замминистра и еще 14 человек заболели после визита в российский гастроном

    Вспышка особо опасного заболевания зафиксирована в одной африканской стране

    Бывшего президента двух клубов РПЛ внесли в базу «Миротворца»

    Водителей предупредили об опасности «предварительной записи» на получение топлива

    Голландец описал российский город фразой «атмосфера как дома»

    Психолог подсказала способы справиться с тревогой перед первым свиданием

    В сети восхитились фигурой жены Игоря Николаева в пляжном образе

    В Германии пришли в ярость из-за тактики Зеленского против Белоруссии

    «Хезболла» отвергла мирное соглашение Ливана и Израиля

    Стали известны смертельно опасные в жару лекарства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok