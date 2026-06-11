Футболисты «Краснодара» Боселли, Пальцев, Хмарин и Жубал попали в базу «Миротворца»

Четыре игрока вице-чемпиона России по футболу попали в базу «Миротворца». Об этом сообщает РИА Новости.

В базу внесли четырех футболистов «Краснодара»: полузащитника Хуана Мануэля Графа Боселли, а также защитников Валентина Пальцева, Артема Хмарина и Рошу Мендеса Жубала. Поводом для их внесения в базу стало то, что часть средств, собранных в ходе акции на матче Кубка России ЦСКА — «Краснодар», который состоялся в Москве 4 матча 2026 года, была направлена на спортивную реабилитацию ветеранов СВО.

Футболистов обвиняют в публичной поддержке действий Российской Федерации, а также покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Их персональные данные были опубликованы на странице ресурса 10 июня.

Ранее в базу «Миротворца» внесли бывшего капитана сборной СССР по баскетболу Ивана Едешко. Его обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в поддержке в проведении специальной военной операции. С такой же формулировкой в базу данных ресурса попал чемпион Европы по баскетболу 2007 года Виктор Хряпа.