В сети восхитились фигурой жены Игоря Николаева в пляжном образе

В сети восхитились фигурой жены советского и российского певца Игоря Николаева Юлии Проскуряковой в откровенном образе. Снимок и комментарии опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя избранница артиста позировала на размещенном снимке в пляжном комплекте, состоящем из прозрачного платья цвета фуксии и купальника. Помимо этого, Проскурякова позировала в широкополой шляпе, держа в руке красную розу.

Пользователи сети оценили внешность жены Николаева в комментариях под постом. «Вау, красотка», «Шикарная», «Отлично выглядите», «Такая вы классная», «Как всегда, прекрасна», «Яркая девушка», «Лучшая», «Красотка», — заявили они.

Известно, что Проскурякова отдыхает с дочерью в Испании.

Ранее в июне в сети восхитились уволенной из-за возраста российской актрисой в бикини. Звезда сериала «Воронины», исполнившая роль Веры Ворониной, снялась на территории отеля во время поездки во Францию.