ВСУ устроили массированную атаку дронами по России. Под удары попали шесть областей

Бабушкин: ВСУ попытались атаковать Астраханскую область с помощью БПЛА

В ночь на вторник, 9 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили массированную атаку дронами по территории России. Под удар попали шесть областей — Ростовская, Белгородская, Астраханская, Воронежская, Волгоградская и Курская.

По данным Министерства обороны, в атаке были задействованы десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили минимум 38 беспилотников. Большего всего дронов было уничтожено над Ростовской областью — 21.

По словам губернатора региона Василия Голубева, их сбивали всеми доступными средствами. При перехвате беспилотников была задействована как авиация, так и зенитно-ракетные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, в регионе работали мобильные бригады противодействия беспилотникам, отметил он.

Что известно об атаке?

Примерно в два часа ночи украинские дроны нанесли удар по Ростовской области. В результате атаки в Родионова-Несветайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции, а в Ростове-на-Дону на месте падения остатков беспилотников произошло возгорание сухой растительности.

Атака на Астраханскую область произошла утром. По данным главы региона Игоря Бабушкина, БПЛА обнаружили в северной части области. Атака была успешно отражена, никто не пострадал. Иных данных о происшествии, в частности, количество задействованных в атаке беспилотников, Бабушкин не привел. Однако оборонное ведомство сообщило о пяти сбитых дронах.

В Белгородской области после обстрелов реактивными снарядами и налетов БПЛА за сутки получили ранения 20 человек, еще четверых спасти не удалось. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, повреждения получили около 160 многоэтажек, 100 частных домов и 140 автомобилей.

В Курской области системы ПВО ночью перехватили семь БПЛА самолетного типа, а в Воронежской — два. При атаке никто не пострадал.

ВСУ нанесли удар по нефтебазе

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что украинские БПЛА атаковали подстанцию в городе Фролово и нефтебазу в Калаче-на-Дону. В результате падения обломков на объектах произошел пожар.

По словам местных жителей, нефтебазу атаковали сразу несколько беспилотников, спикировавших один за другим. На одном из снятых ими роликов утверждается, что цель поразили по меньшей мере шесть летательных аппаратов.

Горожане также рассказали, что перед прогремевшими в городе взрывами слышали звук, похожий на работу мопеда. Он характерен для двигателей БПЛА. Взрывы на нефтебазе раздались около 4:00 мск, уточнили жители Калача-на-Дону.

Аэропорты Астрахани и Волгограда ограничили работу

На фоне атак БПЛА в аэропортах Волгограда и Астрахани были введены ограничения на прием и отправку самолетов.

В пресс-службе обоих авиагаваней подтвердили РБК введенные ограничения. В волгоградском аэропорту сообщили, что рейс авиакомпании RedWings из Челябинска перенаправили в Саратов, а рейс «Уральских авиалиний» из Антальи (Турция) — во Владикавказ. Кроме того, был задержан вылет рейса SU1185 в Москву и прибытие SU1180.

В астраханском аэропорту произошла задержка прилетов самолетов двух рейсов из столицы и одного из Казахстана.