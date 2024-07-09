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03:18, 9 июля 2024Россия

В Ростовской области нейтрализовали несколько десятков дронов

Голубев: в Ростовской области нейтрализовали несколько десятков дронов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили и подавили несколько десятков беспилотников в Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, массированная атака дронов началась в два часа ночи. Силы ПВО продолжают ее отражать.

Голубев уточнил, что в результате атаки в Родионова-Несветайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции, а в Ростове-на-Дону на месте падения остатков беспилотников произошло возгорание сухой растительности.

Ранее ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В жилых районах города наблюдалось большое количество машин скорой помощи, присутствуют сотрудники спасательных служб.

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      Сергей Грехов
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