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06:52, 9 июля 2024Россия

Нефтебаза загорелась в Волгоградской области после атаки ВСУ

Бочаров: нефтебаза загорелась в Волгоградской области после атаки ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На территории Волгоградской области пресечена атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

В результате падения обломков произошел пожар на нефтебазе в Калаче-на-Дону, а также возгорание на подстанции в городе Фролово. Угрозы жилым объектам нет.

Ранее силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили несколько десятков беспилотников в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Он уточнил, что в результате атаки в Родионова-Несветайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции, а в Ростове-на-Дону на месте падения остатков дронов произошло возгорание сухой растительности.

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      Сергей Грехов
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