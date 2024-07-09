Губернатор рассказал о средствах уничтожения десятков атаковавших регион России дронов

Атаковавшие Ростовскую область дроны сбивали всеми доступными средствами

Атаковавшие Ростовскую область дроны сбивали всеми доступными средствами. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram.

В ночь на 9 июля над регионом был уничтожен 21 украинский беспилотник.

По словам губернатора, при перехвате дронов была задействована как авиация, так и зенитно-ракетные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, в регионе работали мобильные бригады противодействия беспилотникам, отметил он.

Ранее Голубев сообщил о пожаре на электроподстанции в Родионова-Несветайском районе после атаки беспилотников. Сейчас там ликвидируют последствия удара, написал он.

По данным Минобороны, в ночь на 9 июля украинские войска атаковали пять российских регионов: Ростовскую, Воронежскую, Астраханскую, Курскую и Белгородскую области.