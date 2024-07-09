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07:31, 9 июля 2024Россия

ВСУ атаковали пять российских регионов десятками беспилотников

Минобороны: пять российских областей атакованы ВСУ в ночь на 9 июля

Фото: Globallookpress.com

Пять российских областей были атакованы Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ночь на 9 июля. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

В атаке были задействованы десятки летательных аппаратов. Так, по данным Минобороны, только над Ростовской областью был сбит 21 дрон. Еще пять летательных аппаратов сбили над Астраханской областью и два – над Воронежской.

Помимо этого, ВСУ попытались ударить по Белгородской и Курской областям. В небе над этими регионами было перехвачено три и семь беспилотников соответственно.

9 июля власти Волгоградской области сообщили о пожаре, начавшемся на нефтебазе в городе Калач-на-Дону после отражения атаки беспилотников. Местные жители утверждают, что на предприятие спикировали по меньшей мере шесть беспилотников. Также под ударом оказалась подстанция в городе Фролово Волгоградской области — там начавшийся пожар был оперативно потушен.

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      Алан Босиков
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