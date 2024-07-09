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06:31, 9 июля 2024Россия

Четыре человека погибли в Белгородской области за сутки

Гладков: четыре человека погибли в Белгородской области за сутки
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Белгородской области за сутки погибли четыре человека, еще 20 получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Хотел бы принести самые искренние слова соболезнования всем родным и близким погибших», — сказал он.

Гладков добавил, что повреждены 160 многоквартирных домов и 60 частных, а также до 140 автомобилей и личного транспорта.

В ночь на 9 июля в Белгороде на фоне сигнала ракетной угрозы произошла серия взрывов. В жилых районах города наблюдалось большое количество машин скорой помощи, присутствуют сотрудники спасательных служб. В какой-то момент местных жителей призвали отправиться в укрытия.

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      Сергей Грехов
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