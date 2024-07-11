Власти сообщили о работе экстренных служб на месте падения беспилотника в Ступино

На месте падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Ступино Московской области работают экстренные службы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Ступинского городского округа Сергей Мужальских.
По словам представителя власти, при падении обломков не было ни пострадавших, ни разрушений.
О том, что в Ступино был сбит украинский БПЛА, ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, власти не зафиксировали повреждений. При попытке атаки со стороны Украины никто не пострадал.
Кроме того, в Минобороны России сообщили об уничтожении еще четырех украинских дронов — два БПЛА были перехвачены над Брянской областью и по одному над Тамбовской и Тульской областями.