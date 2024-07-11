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10:50, 11 июля 2024Россия

Власти сообщили о работе экстренных служб на месте падения беспилотника в Ступино

Глава Ступино Мужальских: на месте падения БПЛА работают экстренные службы

Фото: Reuters

На месте падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Ступино Московской области работают экстренные службы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Ступинского городского округа Сергей Мужальских.

По словам представителя власти, при падении обломков не было ни пострадавших, ни разрушений.

О том, что в Ступино был сбит украинский БПЛА, ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, власти не зафиксировали повреждений. При попытке атаки со стороны Украины никто не пострадал.

Кроме того, в Минобороны России сообщили об уничтожении еще четырех украинских дронов — два БПЛА были перехвачены над Брянской областью и по одному над Тамбовской и Тульской областями.

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      Марк Леонов
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