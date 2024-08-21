Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье попал на видео

В сети появились кадры момента уничтожения беспилотника над Подольском

В сети появились кадры момента уничтожения беспилотника над подмосковным Подольском. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах слышен звук работы мотора дрона, а затем виден огненный шар и слышны два взрыва.

Утром в среду, 21 августа, на подлете к Москве сбили 10 беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что попытка атаки на город была одной из самых масштабных за все время. Никто не пострадал, разрушений на земле из-за попытки атаки не зафиксировано.

Сообщение о первом уничтоженном БПЛА появилось около 03:00 по московскому времени. Затем поступала информация об уничтоженных трех, четырех, семи и восьми дронах. Дроны удалось поразить средствам противовоздушной обороны (ПВО).