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07:11, 21 августа 2024Россия

Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье попал на видео

В сети появились кадры момента уничтожения беспилотника над Подольском

Кадр: Telegram-канал Mash

В сети появились кадры момента уничтожения беспилотника над подмосковным Подольском. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах слышен звук работы мотора дрона, а затем виден огненный шар и слышны два взрыва.

Утром в среду, 21 августа, на подлете к Москве сбили 10 беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что попытка атаки на город была одной из самых масштабных за все время. Никто не пострадал, разрушений на земле из-за попытки атаки не зафиксировано.

Сообщение о первом уничтоженном БПЛА появилось около 03:00 по московскому времени. Затем поступала информация об уничтоженных трех, четырех, семи и восьми дронах. Дроны удалось поразить средствам противовоздушной обороны (ПВО).

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      Анастасия Шейкина
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