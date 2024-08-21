Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Подольском городском округе

Собянин: БПЛА ликвидирован на подлете к Москве в городском округе Подольск

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в городском округе Подольск отразили атаку летевшего на Москву беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

На месте падения обломков летевшего в стороны столицы дрона разрушений и пострадавших нет. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб.

Ночью 21 августа силы ПВО Минобороны России обнаружили и уничтожили семь БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) за час в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет.